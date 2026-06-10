Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сборная СССР (а потом и России) очень часто попадала в неоднозначные ситуации именно перед чемпионатами мира. Все началось еще в 1958 году. Это был первый чемпионат мира для сборной. В Швецию она отправлялась не то чтобы одним из фаворитов, но считалась серьезным конкурентом для кого угодно, ведь двумя годами ранее был выигран футбольный турнир Олимпиады. И вдруг уголовное дело об изнасиловании лишило сборную СССР трех ведущих игроков — Эдуарда Стрельцова, Михаила Огонькова и Бориса Татушина.

Эту историю уже разложили практически на молекулы. Сняли сериал и полнометражный фильм, но ответа на вопрос, почему постоянно попадающие в неприятности талантливые футболисты были наказаны именно перед чемпионатом мира, никто так и не получил. В итоге сборная СССР дошла до четвертьфинала, где уступила хозяевам — шведам. Но многие эксперты считают, что если бы в команде остались Стрельцов и компания, результат мог бы быть значительно лучше.

На чемпионат мира 1974 года команда СССР вообще не поехала, потому что политики не пустили ее на отборочный матч в Чили, где к власти пришел Аугусто Пиночет. В 1982 году команду отправили на мундиаль с тремя тренерами, и, естественно, конфликтов внутри было слишком много. Перед самым чемпионатом в Мексике в 1986 году заменили наставника. В 1990-м игроки угрожали, что не вернутся из Италии, если им не выплатят призовые в валюте. Перед турниром в США в 1994-м наши футболисты отказались играть под началом Павла Садырина.

Относительно спокойно сборная России провела только домашний чемпионат 2018 года, где дошла до четвертьфинала. Лучшим же достижением, если брать историю команд СССР и России, можно считать 1966 год. В Англии сборная дошла до полуфинала. Кстати, тогда, несмотря на проигрыш за третье место португальцам, FIFA все равно вручила советским игрокам бронзовые медали.

Владимир Осипов