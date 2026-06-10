Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

«FIFA все равно вручила советским игрокам бронзовые медали»

Владимир Осипов — о скандалах сборной СССР и России перед чемпионатами мира

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сборная СССР (а потом и России) очень часто попадала в неоднозначные ситуации именно перед чемпионатами мира. Все началось еще в 1958 году. Это был первый чемпионат мира для сборной. В Швецию она отправлялась не то чтобы одним из фаворитов, но считалась серьезным конкурентом для кого угодно, ведь двумя годами ранее был выигран футбольный турнир Олимпиады. И вдруг уголовное дело об изнасиловании лишило сборную СССР трех ведущих игроков — Эдуарда Стрельцова, Михаила Огонькова и Бориса Татушина.

Эту историю уже разложили практически на молекулы. Сняли сериал и полнометражный фильм, но ответа на вопрос, почему постоянно попадающие в неприятности талантливые футболисты были наказаны именно перед чемпионатом мира, никто так и не получил. В итоге сборная СССР дошла до четвертьфинала, где уступила хозяевам — шведам. Но многие эксперты считают, что если бы в команде остались Стрельцов и компания, результат мог бы быть значительно лучше.

На чемпионат мира 1974 года команда СССР вообще не поехала, потому что политики не пустили ее на отборочный матч в Чили, где к власти пришел Аугусто Пиночет. В 1982 году команду отправили на мундиаль с тремя тренерами, и, естественно, конфликтов внутри было слишком много. Перед самым чемпионатом в Мексике в 1986 году заменили наставника. В 1990-м игроки угрожали, что не вернутся из Италии, если им не выплатят призовые в валюте. Перед турниром в США в 1994-м наши футболисты отказались играть под началом Павла Садырина.

Относительно спокойно сборная России провела только домашний чемпионат 2018 года, где дошла до четвертьфинала. Лучшим же достижением, если брать историю команд СССР и России, можно считать 1966 год. В Англии сборная дошла до полуфинала. Кстати, тогда, несмотря на проигрыш за третье место португальцам, FIFA все равно вручила советским игрокам бронзовые медали.

Владимир Осипов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд