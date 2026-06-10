Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Австралийские ученые вынесли вердикт: любовь к сладкому — это билет в один конец. Систематический обзор в Nutritional Neuroscience показал: даже если завязать с печеньками и перейти на брокколи, когнитивные функции восстановятся лишь частично, и память не откатится к заводским настройкам.

Как вообще человечество добралось до XXI века, если все настолько плохо? Сладость — это то, что люди искали всегда. Сначала из дикого меда и фруктов, пока случайно жители Новой Гвинеи не попробовали пожевать сахарный тростник, осознав, насколько это приятно. Слух о сладкой траве разлетелся по островам Тихого океана, растение стало валютой, предметом торговли, трофеем в войнах.

Уже намного позже люди догадались не просто жевать, а выжимать из тростника сок и выпаривать на огне. Получались коричневые крупинки, и санскритское слово «шаркара» (что значит «песчинка») потом легло в название сахара во всех европейских языках. Когда сахар попал в Европу, невозможно было представить, чтобы кто-то добавил его в чай так, как сейчас. Это стоило бы целое состояние. В Средние века его какое-то время даже продавали в аптеках и лечили им различные недуги.

Точка невозврата — XVIII век. Люди научились добывать сахар в том числе из свеклы, и тогда продукт заметно подешевел и постепенно стал превращаться в тихого убийцу. Позже ученые стали делать исследования о том, что сахароза и сердечно-сосудистые заболевания связаны, равно как диабет и проблемы с весом. Сейчас ученые активно работают над тем, чтобы найти достойную, недорогую и эффективную замену. Битва идет не за вкус, а за человеческое удовольствие. И у кого получится, тот сорвет джек-пот.

Анна Кулецкая