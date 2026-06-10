Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» Фото: Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Стиль модерн или ар-нуво, Всемирный день которого отмечается 10 июня, зародился в последнее десятилетие XIX века и продлился примерно до начала Первой мировой войны. Прежде всего стиль имеет отношение к архитектуре и живописи, но также и к поэзии и музыке. Отмечать начали с 2013 года в Венгрии, а в России впервые провели в 2018 году. Именно в этот день скончались архитектор венгерского модерна Эден Лехнер и Антонио Гауди, великолепные здания которого вы видели в Барселоне и в некоторых других испанских городах. Кстати, на самом его знаменитом творении и попутно самом высоком храме в мире (172,5 м) — Саграда-Фамилия — наконец-то достроили последнюю, 18-ю башню, и 10 июня ее планирует освятить папа римский Лев XIV.

Гауди ушел, к слову, ровно 100 лет назад, попав под трамвай. Когда мы были в Барселоне лет так восемь назад, местные во всех источниках клятвенно обещали завершить наконец строительство храма Святого Семейства аккурат к этой печальной годовщине… Теперь пишут, что еще лет 10 возведение пристроек уж точно продлится.

Самого яркого отечественного представителя этого стиля, вы, конечно, знаете — архитектор-новатор Федор Шехтель. Новатор, потому как все время менял собственный подход, соединяя и преобразовывая различные элементы стиля. Например, так называемый рациональный модерн, когда основной акцент делается на четких геометрических формах и функциональности, воплощен в особняке Рябушинского на Малой Никитской. Я каждый день там прохожу мимо. И, увы, не могу не отметить постепенное, а с недавних пор все более стремительное разрушение этого шедевра.

Шехтель, конечно, абсолютно московский архитектор: большинство из 210 официально задокументированных его архитектурно-декорационных работ расположено в Первопрестольной и окрестностях. Но некоторые из 86 сохранившихся доселе построек есть и в регионах: в Крыму, на Волге (в Нижнем, под Самарой и в Саратове). Кстати, в музее архитектуры имени Щусева через неделю открывается выставка в тему: «Федор Шехтель. Грезы русского модерна».

Дмитрий Буткевич