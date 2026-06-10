Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Лето началось, так что давайте посмотрим на главные тренды в солнцезащитных очках нового сезона. В 2026 году дизайнеры предлагают выбирать очки, которые невозможно не заметить. На первый план выходят oversize-модели с крупными линзами, закрывающими значительную часть лица. Одновременно набирают популярность футуристичные очки-маски, словно пришедшие из спортивной экипировки или фильмов о будущем.

Не исчезают и авиаторы, но теперь они становятся гораздо крупнее и выразительнее своих классических предшественников. Среди самых актуальных оттенков линз — янтарный, коньячный, зеленый и дымчато-коричневый. Возвращаются и cat-eye оправы, однако теперь они становятся более графичными, вытянутыми и архитектурными.

Еще одна заметная тенденция — массивные ацетатные оправы в оттенках шоколада, темной вишни и черепахового панциря. При этом дизайнеры все чаще экспериментируют с геометрией, предлагая сложные овалы, вытянутые формы и почти скульптурные силуэты. Такие очки вполне могут стать главным акцентом образа.

Анна Минакова