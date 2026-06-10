Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Три четверти квартир в премиальных новостройках было реализовано застройщиками в формате shell and core, то есть без какой-либо отделки. На долю продаж лотов с white box и финишной отделкой пришлось 14% и 11% соответственно, посчитали эксперты компаний «АЕОН Девелопмент» и NF GROUP. При этом в структуре предложения первичного рынка доля квартир «в бетоне» достигает почти 70% от совокупного объема в продаже.

Всего в городе насчитывается около 30 строящихся премиальных жилых комплексов. Среди них формат без отделки заявлен в 37% проектов, с отделкой white box — в 20% проектов, с финишной отделкой — в 23% проектов. Несколько форматов отделки предусмотрено всего в 20% проектов. В большинстве случаев это сочетание финишной отделки и формата без отделки. Такой выбор представлен в трех проектах. А все три формата встречаются только в двух комплексах.

«Девелоперы продолжают отказываться от чистовой отделки во многом из-за роста стоимости материалов, инженерных решений и самих работ. В премиальном сегменте застройщикам стало сложнее обеспечить привычный для клиента уровень качества», — отмечают эксперты. По их словам, в целом рынок уже адаптировался к новым условиям: появляются новые поставщики и производители, с которыми девелоперы выстраивают работу, чтобы сохранить высокий стандарт продукта.

При этом, говорят специалисты, не все покупатели готовы делать ремонт своими руками, для них приобретение квартиры с отделкой — это экономия времени и сил, особенно в условиях дефицита привычных брендов. Другие же клиенты ориентированы исключительно на собственный дизайн-проект. Индивидуальные предпочтения особенно характерны для покупателей более крупных и дорогостоящих лотов.

Светлана Бардина