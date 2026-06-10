«Казалось, что сборная проводит какое-то большое коммерческое турне»

Сборная России по футболу обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0. Это был последний матч команды Валерия Карпина в текущем сезоне. Следующие встречи футбольная сборная страны проведет только осенью. Как развивались события на арене в Калининграде?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

В течение всего сбора главной команды страны создавалось впечатление, что сборная проводит какое-то большое коммерческое турне. Яркие предматчевые шоу, полные трибуны. При этом результат во всей этой истории как бы и не важен. Одной из главных тем было чемоданное настроение игроков, которые работают в свой отпуск, пока большинство коллег из клубов РПЛ отдыхает. Правда, главный тренер команды Валерий Карпин в очередной раз уверял, что это чемоданное настроение в команде победили:

«На первом же собрании, при первой беседе нам удалось ребят переориентировать в другую сторону и снять все эти настроения. И речь здесь даже не о результате — это чувствовалось: команда полностью отдавалась игре, и претензий к самоотдаче участников не было».

Болельщики на «Калининград Арене» сделали все, что бы атмосфера на трибунах не уступала чемпионату мира, который стартует уже завтра. Возможность сравнить у нас еще будет, но сейчас кажется, что получилось, несмотря на то, что начинали команды под проливным дождем. Игроки, как и трибуны, включились быстро, и Мингиян Бевеев открыл счет уже на седьмой минуте.

Дальше — больше: к 15-й минуте Александр Сильянов забивает второй мяч, после чего стало понятно, какого-то серьезного сопротивления сборная России в этот день не получит. Причину еще раз подчеркнул комментатор Михаил Моссаковский:

«Видно, что класс команд несопоставим. Вопрос только в том, насколько хватит у наших мотивации, задора, запала и желания продолжать забивать».

Но, к сожалению после счета 2:0 сборная России бросила играть. Дошло до того, что соперник забрал мяч и чуть не забил гол. Нравилась это далеко не всем, хотя футбольный эксперт Владислав Радимов понимает, почему это происходит:

«Я ставлю себя на место ребят: играть четыре года только товарищеские матчи, при этом когда есть болельщики, есть хорошие программы, РФС работает, приглашаются исполнители и так далее, все равно непросто».

Но в перерыве Валерий Карпин видимо провел разъяснительную работу, и во втором тайме наши игроки пришли в себя. Третий мяч забил Алексей Батраков, у которого в этот день был день рождения. Потом пошли замены. На поле даже появился юниор из «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов, но он результативными действиями он не отметился. Стоит сказать, что крупный счет в пользу сборной России не случился благодаря голкиперу Тринидада и Тобаго Дензилу Смиту, который порой вытаскивал почти мертвые мячи.

После финального свистка, несмотря на победу сборной России, у многих болельщиков, уверен, были противоречивые чувства. Все-таки грубых ошибок, особенно в обороне было более чем достаточно. Но серьезные выводы, в футболе стоит делать после официальных матчей, которые, хочется верить, рано или поздно наша команда все-таки будет проводить.

Владимир Осипов