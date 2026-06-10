Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

«Яндекс» запустил в продажу свои беспроводные наушники «Дропс» с поддержкой «Алиса AI» и функцией «Моя память». По замыслу, это не просто гарнитура, но и одновременно голосовой блокнот, пульт от «умного дома» и ассистент в ушах. Мне удалось протестировать новинку до начала продаж. На обращение «Алиса» или «Яндекс» — в зависимости от того, что выберет пользователь — наушники отвечают, но им нужна короткая пауза между активацией и готовностью принять команду.

Пока общение с голосовым помощником в «Дропс» отличается от опыта с «Алисой» на других устройствах. Ожидаемое срабатывание было примерно в 8 случаях из 10. Еще одно важное условие для работы голосового помощника — запущенное приложение «Алиса AI». В нем же находятся все настройки наушников и память. Управление жестами и нажатиями знакомо по другим моделям TWS-наушников. Для крупных пальцев ножки «Дропс» не идеальны, но мимо сенсоров не промахнуться. А четкий звуковой «клик» ясно подтверждает тактильные команды.

Для себя настроил длинное нажатие на правом наушнике на смену режимов шумоподавления, а на левом — на вызов ассистента. Потому что переключать шумодав голосом, особенно поначалу, не получалось. Нажатие же просто экономит время. Функцию «Моя память» можно назвать главной особенностью «Дропс». Списки покупок, идеи для отпуска, задачи и прочие вещи, которые важно не забыть, теперь можно надиктовать голосом, и «Алиса» сохранит все в разделах «Заметки» или «Дела» в приложении «Алиса AI». Их потом можно либо просматривать самому, либо отправлять в контекст голосового помощника. Например, запросить: «Какие у меня дела на эту пятницу?».

Слишком длинные фразы ассистент записывать отказывается, о чем честно предупреждает. Но все, что за время теста попало в память через «Дропс», было распознано корректно. Как пульт для музыки и подкастов наушники хороши, особенно когда руки заняты. Ложных запусков не было, на чужие разговоры гарнитура не реагировала, но почему-то пару раз поставила музыку на паузу без команды. Бытовые вопросы типа «как выбрать спелый арбуз?» распознаются и отрабатываются хорошо. А вот если задать вопрос во время прослушивания музыки, трек станет тише, но на паузу не встанет.

Другими словами, пользователю надо заранее подумать о том, чтобы приостановить его. С «умным домом» от «Яндекс» «Дропс» справился без нареканий. Шумоподавление у новинки не слишком агрессивное, комфорт зависит от правильного подбора амбушюр.

Александр Леви