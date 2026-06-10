Песков о потере «Обороны Севастополя», взрыве в Балашихе и встрече Путина с Пашиняном
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что музей-панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлен после удара ВСУ. По его словам, подобные атаки подчеркивают правоту России в борьбе за регионы в зоне СВО. Также господин Песков сообщил, что решение о встрече Путина и Пашиняна будет принято после окончательного подведения итогов выборов в Армении. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О взрыве в Московской области
- Путину доложили о подрыве автомобиля в Балашихе.
Об атаке на Севастополь
- Музей-панорама «Оборона Севастополя» после удара ВСУ будет восстановлен и станет еще краше.
- Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту РФ в ее борьбе за российские регионы.
О встрече Путина и Пашиняна
- Точной договоренности о встрече Путина и Пашиняна пока нет. Решение будет принято на двустороннем уровне после окончательного подведения итогов выборов в Армении.
О российско-индийских отношениях
- Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях.
- В Кремле рассчитывают, что Моди продолжит вносить вклад в развитие российско-индийских отношений.
- Индия при Моди стала ведущей державой, Москву и Нью-дели объединяют партнерские отношения.
О планах Путина
- У Путина запланирована серия встреч в рамках предстоящего саммита Россия-АСЕАН.
- Путин в среду по видеосвязи откроет несколько объектов для детского отдыха в регионах России.
- Путин в среду проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности.