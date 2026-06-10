Песков о потере «Обороны Севастополя», взрыве в Балашихе и встрече Путина с Пашиняном

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что музей-панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлен после удара ВСУ. По его словам, подобные атаки подчеркивают правоту России в борьбе за регионы в зоне СВО. Также господин Песков сообщил, что решение о встрече Путина и Пашиняна будет принято после окончательного подведения итогов выборов в Армении. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О взрыве в Московской области

Путину доложили о подрыве автомобиля в Балашихе.

Об атаке на Севастополь

Музей-панорама «Оборона Севастополя» после удара ВСУ будет восстановлен и станет еще краше.

Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту РФ в ее борьбе за российские регионы.

О встрече Путина и Пашиняна

Точной договоренности о встрече Путина и Пашиняна пока нет. Решение будет принято на двустороннем уровне после окончательного подведения итогов выборов в Армении.

О российско-индийских отношениях

Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях.

В Кремле рассчитывают, что Моди продолжит вносить вклад в развитие российско-индийских отношений.

Индия при Моди стала ведущей державой, Москву и Нью-дели объединяют партнерские отношения.

О планах Путина