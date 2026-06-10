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Песков о потере «Обороны Севастополя», взрыве в Балашихе и встрече Путина с Пашиняном

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что музей-панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлен после удара ВСУ. По его словам, подобные атаки подчеркивают правоту России в борьбе за регионы в зоне СВО. Также господин Песков сообщил, что решение о встрече Путина и Пашиняна будет принято после окончательного подведения итогов выборов в Армении. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О взрыве в Московской области

  • Путину доложили о подрыве автомобиля в Балашихе.

Об атаке на Севастополь

  • Музей-панорама «Оборона Севастополя» после удара ВСУ будет восстановлен и станет еще краше.
  • Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту РФ в ее борьбе за российские регионы.

О встрече Путина и Пашиняна

  • Точной договоренности о встрече Путина и Пашиняна пока нет. Решение будет принято на двустороннем уровне после окончательного подведения итогов выборов в Армении.

О российско-индийских отношениях

  • Россия и Индия ведут диалог в самых чувствительных областях.
  • В Кремле рассчитывают, что Моди продолжит вносить вклад в развитие российско-индийских отношений.
  • Индия при Моди стала ведущей державой, Москву и Нью-дели объединяют партнерские отношения.

О планах Путина

  • У Путина запланирована серия встреч в рамках предстоящего саммита Россия-АСЕАН.
  • Путин в среду по видеосвязи откроет несколько объектов для детского отдыха в регионах России.
  • Путин в среду проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности.
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