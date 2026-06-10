Двух подростков задержали по подозрению в подрыве авто на юго-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ после взрыва автомобиля на улице Введенского на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба СКР. Как установлено следствием, целью покушения был сотрудник одного из научно-производственных предприятий. По делу задержаны двое несовершеннолетних.

По данным СКР, девушка по указанию кураторов из спецслужб Украины забрала в тайнике самодельное взрывное устройство (СВУ), которое передала своему знакомому. Тот разместил СВУ, а также GPS-трекер под автомобиль Zeekr потерпевшего.

Заминированный автомобиль обнаружили 9 июня на автостоянке на пересечении улиц Бутлерова и Введенского. Сотрудники ФСБ обезвредили бомбу, разрушив ее накладным зарядом. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Кроме того, устанавливаются их сообщники.

Николай Сергеев