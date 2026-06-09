На юго-западе Москвы обезвредили «подозрительный предмет» под автомобилем

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили «подозрительный предмет» под автомобилем на юго-западе Москвы. Специалисты проверили его и обезвредили с помощью детонации. Никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в «Максе».

Управление СКР по Москве проводит следственные и процессуальные действия. Источники «Ъ» сообщали, что в районе Коньково произошел инцидент с электромобилем. Из-за замыкания в нем начался пожар. По информации источника RT, это произошло на парковке на улице Введенского.

Утром 9 июня во дворе многоквартирного дома в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW. Водитель погиб, его личность не раскрывается. По данным источников «Ъ» в силовых структурах, под днищем иномарки сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте.