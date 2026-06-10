Минобороны России отчиталось о перехвате украинских ракет «Фламинго»

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 766 беспилотников самолетного типа в зоне проведения военной операции. Также были сбиты 14 управляемых авиабомб и четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», следует из отчетности Минобороны РФ.

Сегодня утром при ракетной атаке в Чебоксарах пострадали три человека. В городе приостановлено движение по нескольким улицам, не работают пришкольные лагеря и детские сады.

В Самарской области были ранены трое местных жителей, также повреждены несколько промышленных предприятий. Во Владимирской области власти сообщали о пожарах на двух объектах инфраструктуры. Минобороны РФ сообщало, что в общей сложности за ночь сбили 326 БПЛА в 20 российских регионах.