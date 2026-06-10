При атаке БПЛА на Самарскую область пострадали три человека

Силы ПВО ночью сбили в Самарской области несколько десятков БПЛА. Пострадали трое жителей региона, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

При атаке также получили повреждения несколько промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы. Пострадавшим оказывают медпомощь, уточнил губернатор.

Минобороны России сообщало об атаке на Самарскую область, но число сбитых дронов не называло. По данным ведомства, в общей сложности за ночь было уничтожено 326 беспилотников над 20 российскими регионами.