Три человека пострадали при ракетной атаке в Чебоксарах, Чувашия. Двое из пострадавших получили ранения средней степени тяжести, третий — легкой. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

«По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое... Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой»,— написал господин Николаев в «Максе». Он добавил, что ракетная опасность в регионе отменена, однако угроза атаки БПЛА до сих пор сохраняется. Для тех, кому требуется поддержка, в школе № 57 в Чебоксарах организован пункт помощи, где дежурят врачи и психологи.

Чебоксары подверглись ракетной атаке сегодня ночью. В городе приостановлено движение по нескольким улицам. Временно не работают пришкольные лагеря и детские сады. Сейчас, по словам господина Николаева, экстренные службы осматривают и фиксируют повреждения в городе после атаки.