В Чебоксарах после ракетной атаки приостановлено движение по нескольким улицам

После ракетного удара в Чебоксарах приостановили движение по проспекту И. Яковлева. Проспект является въездом в город со стороны федеральной трассы М7 «Волга» и Канашского шоссе.

Как уточнило правительство Чувашии, изменены автобусные и троллейбусные маршруты — их движение перенаправили через улицу Гагарина. Движение также ограничили на проспекте Мира, улице Ленинского Комсомола и улице Хевешской.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщил, что Чебоксары подверглись ракетному удару. По его словам, число пострадавших и количество поврежденных объектов инфраструктуры уточняется.