Российская армия атаковала базу ВМС, объекты транспорта и энергетики Украины

За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли удары по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего на Украине. Также целями атак были объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщило Минобороны России.

Удары наносили с применением оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракет и артиллерии. В оборонном ведомстве уточнили, что также были атакованы пункты временной дислокации «украинских вооруженных формирований и иностранных наемников» в 148 районах.

В конце мая российская армия нанесла удары по цехам производства БПЛА и складам горючего ВСУ. На прошлой неделе Минобороны России отчитывалось об ударах по объектам энергетики и транспорта ВСУ.