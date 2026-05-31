ВС России ударили по цехам производства БПЛА и складам горючего ВСУ

Вооруженные силы России поразили цеха производства и площадки запуска беспилотников дальнего действия, базы хранения горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Всего за сутки огневому поражению подверглись цели в 143 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за тот же период уничтожили 405 украинских беспилотников самолетного типа. Также были перехвачены два реактивных снаряда американских систем HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы.