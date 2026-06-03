Минобороны России сообщило об ударе по объектам энергетики и транспорта ВСУ

Российские военнослужащие поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, под удар также попали места хранения и площадки запуска беспилотников дальнего действия в 147 районах в зоне спецоперации. К атаке привлекли дроны, оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию.

31 мая Минобороны отчитывалось об ударах по цехам производства и площадкам запуска БПЛА дальнего действия, базам хранения горючего, а также транспортной и энергетической инфраструктуре в 143 районах.