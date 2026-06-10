«Эту войну ведут люди, ставящие свои фантазии выше мечты народа о нормальной жизни»

Американские силы нанесли новые ракетно-бомбовые удары почти по 20 целям в Иране. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Новое обострение ситуации вызвало заметную реакцию в мировой прессе — обозреватели крайне озабочены нежеланием сторон найти политическое решение и заявляют о том, что обмен ударами еще больше отдаляет достижение мирного соглашения, которого ждут во многих странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия израильского авиаудара в городе Тир на юге Ливана

Фото: Mohammed Zaatari, AP Последствия израильского авиаудара в городе Тир на юге Ливана

Фото: Mohammed Zaatari, AP

The New York Times (Нью-Йорк, США) В этой ближневосточной войне проигравшие — все Лидеры Израиля, Ирана, «Хезболлы», «Хамаса» и Соединенных Штатов имеют одну общую черту: никто из них не хочет создания комиссии по расследованию их действий в нынешнем ближневосточном конфликте. Чтобы сэкономить время и деньги на этом расследовании, можно сделать вывод всего из двух слов: «вы проиграли». В этом ближневосточном конфликте действительно проиграли все... На самом деле, единственная причина, по которой эта война затягивается, в том, что большинство лидеров этих стран и вооруженных формирований знают, что история наблюдает за ними. И как только пушки замолчат, им придется отвечать за свои действия — с этической, политический и экономической точек зрения. И для каждого из этих глупцов это будет катастрофой. Эта война начата и ведется очень плохими людьми, которые постоянно ставили свои собственные интересы и фантазии выше простых мечтаний своего народа о нормальной жизни. Если вы ищете луч надежды, то им может стать то, что вся эта боль заставит их всех заключить перемирие. И тогда перемирие создаст пространство для политики — для общественных следственных комиссий, которые скажут лидерам Ирана, Газы, «Хезболлы», Израиля и Америки, которые устроили этот беспорядок: «О чем вы думали? Убирайтесь с глаз долой».

«Аш-Шарк Аль-Аусат» (Лондон, Великобритания) По мере того как Иран и США обмениваются ударами, мирное соглашение на Ближнем Востоке не становится ближе Новые столкновения между Вашингтоном и Тегераном стали самыми ожесточенными с момента прекращения огня 8 апреля. Они ставят под сомнение сделанное ранее заявление президента США Дональда Трампа о том, что переговоры находятся на «финальной стадии» перед достижением соглашения, которое положит конец войне на Ближнем Востоке. Хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном уже столкнулось с серьезным испытанием в минувшие выходные, когда Иран и Израиль ненадолго возобновили свои атаки, а затем объявили о прекращении. Возобновление боевых действий также мешает усилиям по возобновлению работы Ормузского пролива, важнейшего водного пути для мировых поставок топлива, который Иран фактически блокирует с начала войны.

20 Minutes (Париж, Франция) Трамп бомбит Иран, Тегеран наносит ответный удар. Регион снова в огне Поскольку переговоры о мирном соглашении зашли в тупик, Тегеран и Вашингтон в ночь со вторника на среду вновь выбрали путь эскалации. Армия США провела две серии ударов по Ирану после того, как один из американских вертолетов был сбит вблизи Ормузского пролива. «Удары в целях самообороны против Ирана» начались «по приказу главнокомандующего», заявило командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в ночь на среду, имея в виду президента Дональда Трампа. «Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию»,— добавили военные. «Ответ должен быть очень сильным, очень мощным»,— сказал президент США.

Le Monde (Париж, Франция) Дональд Трамп прибегает к ударам по Ирану, чтобы сохранить свой авторитет Вечером 9 июня американские военные провели «соразмерную» операцию в ответ на атаку, в результате которой был сбит вертолет Apache вблизи Ормузского пролива. Но президент США, который все еще надеется на соглашение с Тегераном, похоже, хочет избежать эскалации. В понедельник, 8 июня, американский вертолет Apache был сбит предположительно иранским беспилотником «Шахед» во время полета в Ормузском проливе у побережья Омана. Тегеран со своей стороны четко не заявлял о проведении операции против вертолета. С обеих сторон никто не хочет мириться с разрывом дипломатических контактов, при этом не идя на достаточный компромисс.

Deccan Chronicle (Хайдарабад, Индия) «Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности»,— предупреждает Иран США В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил Соединенные Штаты о необходимости покинуть регион Персидского залива на фоне эскалации напряженности между двумя странами. Он заявил, что иранские вооруженные силы ответят на любое нападение или угрозу, и отметил, что история показала «тяжелую участь» внешних сил, вторгшихся в регион. В своем сообщении Аракчи заявил, что, несмотря на поражения на поле боя, США решили проверить решимость Ирана. Он подчеркнул, что иранские военные не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу, и призвал Вашингтон покинуть регион.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик