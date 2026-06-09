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Reuters: 21-й пакет санкций ЕС затронет 90 связанных с Россией банков

В рамках 21-го пакета санкций ЕС предлагает добавить в черные списки по России еще 170 физических и юридических лиц. В их числе — 90 банков. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

Фото: Petros Karadjias, AP

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

Фото: Petros Karadjias, AP

Вчера глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны на Кипре заявила, что в санкционный список предложили добавить 80 российских физлиц и юрлиц.

Согласно информации на сайте Еврокомиссии, глава европейского ведомства Урсула фон дер Ляйен представит предложения по 21-му пакету днем 9 июня. Начало выступления назначено на 14:00 мск.

В новость внесены изменения в 14:53 мск. Уточнен заголовок.

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