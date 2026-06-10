Треску добавляют в пакет

Евросоюз в новом пакете санкций может запретить поставки российской рыбы. Это одна их немногих отраслей экономики, которую до сих пор не затрагивали западные ограничения. 9 июня в Брюсселе представили новый, 21-й, пакет рестрикций. Как заявила Урсула фон дер Ляйен, импорт некоторых видов рыбы ограничат. Но треску, например, ожидает полный запрет, уточнила глава Еврокомиссии. ЕС также намерен распространить ограничения на Белоруссию, чтобы страна не становилась «лазейкой для российской торговли». Прежде под санкции подпадала только российская икра и крабы. В 2025 году Россия продала в Европу 210 тыс. т рыбы и аквакультур на €830 млн. Это на 5% больше, чем в 2024-м. В основном поставки увеличились за счет минтая, пишет “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Полный запрет на экспорт трески — это ощутимый удар по производителям, отмечает управляющий партнер агентства Agro and food communcations Илья Березнюк:

«Если сравнивать с минтаем, то треска, безусловно, остается более маржинальной и востребованной рыбой. Однако сами санкции выглядят довольно странно. Дело в том, что объемы вылова трески в последние годы сокращались по естественным причинам. При этом, по разным оценкам, до 50% трески, потреблявшейся в Евросоюзе, имело российское происхождение. Кроме того, логистика поставок, особенно охлажденной продукции, была хорошо отлажена.

Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, но в краткосрочной перспективе придется перестраивать логистические цепочки, в том числе наращивать поставки в страны Юго-Восточной Азии. Собственно, этим российские компании активно занимались в последние годы. Сейчас крупнейшим покупателем нашей рыбной продукции остается Китай — на него приходится почти половина экспорта. Второе и третье места занимают Япония и Южная Корея.

Не потеряют ли российские производители? В определенный период рыбодобывающие компании действительно могут столкнуться со снижением маржинальности. Как ни крути, Евросоюз — это высокомаржинальный рынок, особенно с учетом того, что в последние годы он испытывает дефицит сырья, в частности трески. Стран, способных добывать ее в значительных объемах, не так много».

В прошлом году экспорт продукции из трески и пикши в Европу сократился из-за снижения вылова. Это связано с решением российско-норвежской комиссии сократить общий допустимый улов в Баренцевом море. Квота для российских рыболовов снизилась до 144 тыс. т. Мировые цены на фоне сокращения популяции дикой рыбы при этом только растут. Но если улов теперь перенаправят с европейского на российский рынок, отдельные позиции могут подешеветь, допускает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:

«В последние годы экспорт трески и без того заметно сократился, прежде всего из-за состояния сырьевой базы. Эта рыба добывается в Баренцевом море в рамках российско-норвежской комиссии по рыболовству. Сейчас российский вылов составляет порядка 120-130 тыс. тонн. В целом это не такие большие объемы, и российский рынок вполне способен их поглотить.

Однако для рыбаков это означает снижение валютной выручки. Впрочем, думаю, варианты сбыта найдутся. Не исключено, что европейский бизнес также будет искать возможности закупать треску российского происхождения. Проблема в том, что на рынке сохраняется общий дефицит. Вероятно, появятся новые схемы поставок через Китай или другие третьи страны. Хотя в целом тенденция негативная. Более того, Европа в определенной степени сама себе создает проблемы: в условиях дефицита трески цены на нее могут резко вырасти».

В прошлом году в 17-м пакете санкций ЕС в черные списки попали две российские рыболовные компании — холдинг «Норебо» и Murman Sea Food). Их суда, по версии Еврокомисии, использовались как прикрытие для наблюдения за подводными кабелями, энергетической инфраструктурой и военными объектами на Балтике.

Александра Абанькова