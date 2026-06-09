В Севастополе еще шесть АЗС возобновили свободную продажу бензина

На шести заправках сети «ТЭС» сформирован хороший запас бензина, поэтому они возобновили его свободную продажу. Об этом сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

АЗС расположены в Верхнесадовом, Гончарном, Орлином и на Северной стороне. Там могут заправиться жители близлежащих районов, отдаленных сел и деревень без QR-кодов. Сохраняется лимит в 20 л на человека.

Адреса заправок:

ТЭС в Верхнесадовом — Севастопольская улица, 32/1

ТЭС в Орлином — улица Владимира Тюкова, 85а

ТЭС на Северной стороне — улица Челюскинцев, 65

ТЭС в Гончарном — трасса Симферополь—Ялта—Севастополь, 137км

Нахимовский район, Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1

Нахимовский район, Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3

В Севастополе в начале июня остановили свободную продажу топлива. Бензин можно купить по приобретаемым заранее талонам. Причиной дефицита местные власти назвали перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы. Сегодня утром свободную продажу бензина возобновили пять АЗС сети «АТАН».