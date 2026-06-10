Суд смягчил приговор бывшему заместителю начальника горУМВД Новосибирска

Новосибирский областной суд сегодня смягчил приговор бывшему заместителю начальника горУМВД Александру Захарову по делу о мошенничестве. С четырех лет колонии ему снизили наказание до 3 лет 10 месяцев. Сторона обвинения просила суд оставить назначенное экс-полицейскому наказание без изменения, рассказал «Ъ-Сибирь» прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Константин Бабенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Захаров

Фото: Василий Котов, Коммерсантъ Александр Захаров

Фото: Василий Котов, Коммерсантъ

Приговор бывшему замначальника горУМВД Новосибирска Александру Захарову Центральный райсуд вынес в ноябре 2025 года. Согласно версии следствия, подполковник получил около 2 млн руб. от организатора подпольного казино, обещая оградить его бизнес от проверок, однако не имел никакой возможности и полномочий выполнить взятые обязательства. За мошенничество (ст. 159 УК РФ) суд назначил бывшему полицейскому четыре года лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 320 тыс. руб. и лишил звания подполковника.

Александр Захаров был задержан в декабре 2023 года сотрудниками регионального управления ФСБ России. Следственный комитет возбудил в отношении силовика уголовное дело.

Илья Николаев