Полицейский проиграл в казино

В Новосибирске вынесли приговор бывшему заместителю начальника горУМВД Александру Захарову. Согласно версии следствия, подполковник получил около 2 млн руб. от организатора подпольного казино, обещая оградить его бизнес от проверок, однако не имел никакой возможности и полномочий выполнить взятые обязательства. За мошенничество суд назначил бывшему полицейскому четыре года колонии общего режима, штраф в размере 320 тыс. руб. и лишил офицерского звания.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ По решению суда Александр Захаров лишен звания подполковника внутренней службы

Завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя начальника УМВД России по Новосибирску Александра Захарова. Как рассказали в пресс-службе Центрального районного суда, за два эпизода мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему высокопоставленному полицейскому дали четыре года заключения, штраф в размере 320 тыс. руб. и лишили специального звания подполковника внутренней службы. Отбывать срок разжалованный страж порядка будет в колонии общего режима. Также суд конфисковал в доход государства денежные средства, полученные обвиняемым, в размере около 2 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Подполковника Захарова задержали в декабре 2023 года сотрудники регионального управления ФСБ России. Правоохранительные органы возбудили в отношении него дело, первоначально оно расследовалось по статье УК о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — от восьми до 15 лет заключения). Согласно версии следствия, в период с февраля 2022-го по апрель 2023 года полицейский получил около 2 млн руб. (1,7 млн и 215 тыс. руб.) от организатора подпольного казино, обещая ему покровительство и непривлечение к уголовной ответственности за незаконное проведение азартных игр. Суд санкционировал арест замначальника УМВД по Новосибирску. В последующем ему неоднократно продлевали срок нахождения под стражей.

Руководство регионального полицейского главка назначило служебное расследование. Прокуратура организовала проверку на соответствие доходов подполковника расходам. Основанием, по предварительным данным, могли стать в том числе фотографии из соцсетей полицейского, на которых он позирует на фоне дорогостоящего автомобиля с «красивыми» номерами.

Однако ценного имущества у полицейского силовики не нашли. В качестве обеспечительных мер они изъяли у Александра Захарова iPhone 13, смарт-часы и 10 тыс. руб.

По ходу следствия подполковнику смягчили обвинение. Уголовное дело о взятке переквалифицировали на мошенничество (ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по которой — 10 лет лишения свободы. Следователи пришли к выводу, что подполковник, курировавший в горУМВД вопросы тылового обеспечения, не имел никаких возможностей и полномочий выполнить данные бизнесмену обещания: полицейский якобы не мог повлиять на ход процессуальных проверок, ведение оперативно-розыскной деятельности и расследование дел. По данным источников, Александр Захаров вину признал частично.

Константин Воронов