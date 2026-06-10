Почти четверть предприятий в России планируют урезать штат до конца года

Во второй половине 2026 года 23% российских компаний намерены сократить штат, пишут «Известия» со ссылкой на опрос Российско-германской торговой палаты. Большинство опрошенных сообщили, что планируют сократить около 10% работников. Так работодатели пытаются уменьшить расходы на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки.

Согласно данным Роструда, за последние девять месяцев число сотрудников, рекомендованных к увольнению, выросло почти в 1,5 раза — к апрелю их было уже 105 тыс. Эксперты предполагают, что прежде всего под сокращения могут попасть работники финансового сектора, включая ассистентов, секретарей и сотрудников бэк-офисов. Увольнения также могут затронуть розничную торговлю, госсектор и промышленность.

Сокращения провели или планируют в ближайшее время крупные компании. Около 20% уже сократил «Сбер», РЖД сократила 15% центрального аппарата (6 тыс. человек). Уменьшение штата с 4 тыс. до 2,5 тыс. человек планирует «Газпром», не менее 20% персонала намерено сократить издательство «Просвещение», уволить 15% сотрудников намерен и ВЭБ.РФ, указывают «Известия».