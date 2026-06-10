В Екатеринбурге представят фильм о создании дилогии «Брат» Алексея Балабанова

В день открытия памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге пройдет показ документального фильма «Брат навсегда» о съемках и смысле дилогии «Брат», передает Telegram-канал «Свердловский рок» рок-гида Светланы Толмачевой. Фильм сняли Григорий и Анна Сельяновы — авторы лично представят ленту уральцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Брат навсегда» с Сергеем Бодровым-младшим Фото: Кинокомпания СТВ Кадр из фильма «Брат навсегда» с Григорием Сельяновым и Федором Балабановым Фото: Кинокомпания СТВ Кадр из фильма «Брат навсегда» с Надеждой Балабановой (Васильевой) Фото: Кинокомпания СТВ Следующая фотография 1 / 3 Кадр из фильма «Брат навсегда» с Сергеем Бодровым-младшим Фото: Кинокомпания СТВ Кадр из фильма «Брат навсегда» с Григорием Сельяновым и Федором Балабановым Фото: Кинокомпания СТВ Кадр из фильма «Брат навсегда» с Надеждой Балабановой (Васильевой) Фото: Кинокомпания СТВ

Григорий Сельянов — сын Сергея Сельянова, основателя кинокомпании СТВ, где снимались культовые фильмы Алексея Балабанова. Участники проекта в фильме выразят мнения, почему история о Даниле Багрове до сих пор актуальна, и почему эти киноленты стали частью культурного кода современной России.

В основе картины — архивные материалы, в том числе вдовы Алексея Балабанова, художника по костюмам Надежды Васильевой, которая вела собственную хронику создания дилогии, а также делала фотопортреты. Часть этих пленок с Сергеем Бодровым-младшим и другими актерами долгие годы хранилась в ее личном архиве. Кроме того, съемочная группа встретилась с теми, кто снимался у Алексея Балабанова, и теми, кто знал его лично.

Идея фильма родилась в 2022 году, когда авторы фильма посетили выставку «Балабанов. Путешествие» в Санкт-Петербурге и удивились количеству молодых людей среди посетителей. Поэтому исследование супругов в первую очередь направлено на молодую аудиторию, родившуюся уже после взлета режиссера и тем, кто сегодня искренне интересуется его творческим методом. Премьера фильма «Брат навсегда» состоялась в 2025 году, когда отмечалось 25-летие выхода на экраны «Брата 2».

Показ пройдет 16 июня в 17:00 в Доме кино бесплатно, нужна предварительная регистрация. Его организовали Свердловская организация Союза кинематографистов России, Свердловский областной фильмофонд и АНО «Денежкин камень».

Открытие памятника Алексею Балабанову состоится 16 июня в 14:00 возле Дворца молодежи. После этого планируется проведение концерта. События приурочены к Году уральского рока.

Ирина Пичурина