Сергей Багин: надеюсь, что запрет на вейпы введут в Удмуртии в ближайшее время

Минздрав Удмуртии поддержал право регионов на частичный или полный запрет на продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем «альтернативного курения». Вчера соответствующий законопроект приняла Госдума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Хорошо, что законодатели прислушались к мнению специалистов. Надеюсь, что уже в ближайшее время такой запрет будет введен и в Удмуртии»,— написал в Max министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Глава ведомства напомнил, что вейпинг в первую очередь опасен для подростков, организм которых еще «растет и формируется»: «Отравления, проблемы с дыхательной системой, снижение когнитивных способностей и ухудшение сна — все это лишь часть последствий употребления вейпов».

Напомним, 9 июня Госдума одобрила законопроект, наделяющий регионы, включая Удмуртию, правом вводить ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина, известных как вейпы. Экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года.

Местные власти продвигают эту инициативу уже несколько лет. В апреле 2026 года минпромторг Удмуртии разработал законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет. В ведомстве отметили, что исчезновение вейпов не нанесет ущерба торговле: доля такой продукции в розничной торговле в республике достигает 10 млрд руб. В основном это «теневой рынок».

В Пермском крае подобный запрет вопреки федеральному законодательству ввели с 1 марта 2026 года. С осени его ужесточат: вводится полное ограничение на хранение и распространение электронных сигарет. Штрафы для юрлиц достигают 100 тыс. руб.