В Прикамье запретили хранить и распространять вейпы

Депутаты краевого парламента поддержали в двух чтениях поправки к законопроекту о запрете продажи вейпов. В текущей редакции закон запрещает только розничную продажу никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления. Новый проект вводит запрет на хранение и распространение товара. Принятые на сегодняшнем заседании краевого парламента изменения вступят в силу осенью 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Пермский край стал первым регионом России, где с 1 марта этого года полностью запретили продажу электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем добавки никотина и устройств для нагревания. Исполнение контролируют органы местного самоуправления. Им даны полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы: для должностных лиц 15–20 тыс. руб., для юридических лиц — 50–100 тыс. руб. С 1 марта 2024 года в Прикамье также действует закон, запрещающий продажу вейпов, кальянов и никотинсодержащей продукции в торговых павильонах. Было введено и ограничение рекламы этих товаров.

После вступления в силу закона от 1 марта зампред правительства Пермского края Алексей Чибисов сообщил о намерении разработать поправки к нему. Такую необходимость он объяснил тем, что пермские предприниматели пытаются «придумать схемы обхода». В частности, владельцы киосков маркируют жидкости для устройств как «пищевые добавки» и, таким образом, продолжают их продажу. В связи с этим министерство планировало разработать поправки, которые исключат неисполнение закона.