В Удмуртии разработали законопроект о полном запрете вейпов

Минпромторг Удмуртии разработал законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет и вейпов в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Инициативу запретить розничную торговлю вейпами озвучил министр промышленности и торговли Виктор Лашкарев на заседании совета по потребительскому рынку и защите прав потребителей.

«Безусловно, вейпы наносят огромный вред здоровью. Поэтому Минпромторгом Удмуртии разработан и одобрен Общественным советом при Министерстве законопроект о полном запрете продажи вейпов <...> Сейчас новый документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия»,— рассказал Виктор Лашкарев.

В настоящее время Госдума рассматривает законопроект, который предполагает дать регионам полномочия самостоятельно запрещать продажу вейпов. «Планируем выйти на принятие решения в мае»,— написал в своих социальных сетях председатель Госдумы Вячеслав Володин. В случае принятия закона Госдумой, власти субъектов с 1 сентября 2026 года смогут принимать решения об ужесточении или полном запрете вейпов на территории региона.

По данным минздрава Удмуртии, в 2025 году в детское отделение наркологического диспансера обратились 98 несовершеннолетних с жалобами на снижение успеваемости, раздражительность и нарушения сна из-за употребления вейпов. Также семь детей, пять из них не достигли 14 лет, поступили с отравлением никотиносодержащей продукцией.

При этом республиканские власти отметили, что исчезновение вейпов не нанесет ущерба торговле, так как в основном это теневой рынок. Доля продажи вейпов от розничной торговли в Удмуртии достигает 10 млрд руб.

На сегодня запретить вейпы планируется в Саратовской и Нижегородской областях. В Пермском крае, где с 1 марта вопреки федеральному законодательству была запрещена продажа вейпов, планируется ограничить распространение и хранение электронных сигарет. Для юрлиц в Прикамье ввели штрафы до 100 тыс. руб. за продажу таких девайсов и жидкостей к ним.

