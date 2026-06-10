Вне офиса, но в деле: как летом можно перезагрузить команду

Все больше компаний по всему миру делают ставку на тимбилдинг вне стен офиса. Это не просто смена декораций, а мощный инструмент управления командой. Уход от офисной рутины позволяет сотрудникам по-настоящему узнать друг друга, вернуть компании их внимание и сплоченность. Психологи утверждают, что именно в моменты, когда нет прямой задачи решать рабочие проблемы, исчезают недопонимания и рождаются самые свежие идеи. Смена обстановки стимулирует творческий процесс и вдохновляет на нетривиальные решения.

Фото: Предоставлено «УГМК-Застройщик»

Ключевым фактором успеха такого мероприятия является правильный выбор локации и формата. Важно учитывать интересы сотрудников — будь то активный, творческий или интеллектуальный сценарий, — и обеспечивать комфорт, вовлеченность всех участников. Идеальным местом для такого перезапуска становится природа.

Шерегеш — это место, где горы, лес, воздух сибирской тайги создают отличные условия для перезагрузки. И если раньше курорт ассоциировался исключительно с зимой, то сегодня это круглогодичная площадка для событий любого масштаба. Здесь можно организовать все: от стратегических сессий и мастер-классов до пикников в горах и масштабных квестов. И для реализации этих идей в Шерегеше есть полноценная площадка — пятизвездочный отель «Шермонт», который развивает компания «УГМК-Застройщик».

Фото: Предоставлено «УГМК-Застройщик»

С момента своего открытия новый отель «Шермонт» уже успел принять более 9 тысяч гостей из различных регионов страны и зарубежья, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Сербию и Китай. Его потенциал оценили журналисты ведущих СМИ, тревел-блогеры и звезды эстрады. Недавний опыт проведения Всероссийского горнолыжного форума «Сила гор. Шерегеш» и Международного конгресса женщин-предпринимателей «Туризм и креативная экономика» подтвердил способность отеля организовать мероприятия самого высокого уровня, включая образовательные программы и дискуссионные клубы.

Фото: Андрей Зонин

В отеле 290 премиальных номеров, каждый из которых предлагает впечатляющий вид на горный ландшафт и лес. Для деловых встреч на 3-м этаже расположены два конференц-зала вместимостью 80 и 115 человек, а также три переговорные комнаты: две из них — для камерной работы до 8 человек и одна — для 20 участников.

Фото: Андрей Зонин

Для поддержания формы работает тренажерный зал, оснащенный высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых брендов. Здесь есть все для полноценной тренировки: велотренажеры, беговые дорожки, эллипсы, зона свободных весов и отдельное пространство для йоги и пилатеса.

Фото: Андрей Зонин

Основным гастрономическим центром отеля является двухуровневый панорамный ресторан на 182 посадочных места с меню русской и европейской кухни. Для вечернего досуга работает караоке-клуб TRUFF с четырьмя тематическими залами, где можно разместиться небольшой компанией из 6 человек или в главном зале вместимостью 100 гостей.

В июне открывается большая открытая терраса, способная принять до 500 гостей. Это идеальное место для проведения летних вечеринок, гала-ужинов и масштабных корпоративных событий под открытым небом.

Фото: Предоставлено «УГМК-Застройщик»

Помимо внутренней инфраструктуры, «Шермонт» предлагает десятки сценариев для активного отдыха команды. Например, пешие прогулки по живописным экотропам или дог-трекинги в компании хаски. Можно исследовать окрестности на велосипедах, испытать драйв на сплаве или в поездке на квадроциклах. После приключений можно организовать барбекю прямо на природе, превратив обычный обед в незабываемое событие. Кроме того, программа может включать знакомство с культурой и традициями коренного народа — горных шорцев, что добавляет мероприятию уникальный этнографический колорит.

Фото: Андрей Зонин

— Мы видим, как совместные мероприятия укрепляют командный дух. Это не просто отдых, а работа на перспективу: сплоченный коллектив более лоялен, работает эффективнее, — отмечает управляющий отелем «Шермонт» Сергей Кондратенко. — Кроме того, это формирует позитивный имидж работодателя, привлекая ценные кадры. Уверен, что инвестиции в такие поездки — это шаг к построению стабильного бизнеса. Отправляя команду в Шерегеш, вы делаете ставку на главный актив любой компании — ее людей.

Отель «Шермонт» Адрес: 652971, Кемеровская область — Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт Шерегеш, ул. Весенняя, 62 Служба бронирования: +7 (905) 071-21-83 Режим работы: с 08:00 до 21:00 (ежедневно) Сайт: https://shermont-hotel.ru/

Светлана Новик

ООО «СЗ "УГМК-ШЕРЕГЕШ"»