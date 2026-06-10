Депутаты отменили единовременную плату за установку киосков в Екатеринбурге

Дума Екатеринбурга одобрила изменения в положение об условиях размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города, которые предусматривают полную отмену единовременной платы за право заключения договора на размещение киосков. Глава департамента потребительского рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин пояснил депутатам, что поправки направлены на устранение «существенного финансового барьера для входа на рынок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам господина Чаплыгина, до изменения предприниматель вносил единовременную плату за право на заключение договора на установку НТО сразу после итогов аукциона и с этим делал ежемесячные отчисления в бюджет города. В результате за 2025 год из 77 проведенных аукционов были признаны несостоявшимися 64 (на 43 не было желающих, на 21 заявились по одному претенденту), договоры заключили по итогам 19. В 2026 году из 44 аукционов состоялся только один, на 35 не было заявок, на девяти — только по одному желающему.

Согласно изменениям, теперь предприниматели должны вносить только годовую плату, которая и будет считаться ценой права заключения договора на размещение НТО. «Формула ее расчета учитывает сразу несколько объективных факторов, например, территориальное расположение киоска и социальную значимость реализуемой продукции. Окончательный размер годовой платы, как и прежде, будет определяться по итогам аукциона»,— пояснили в мэрии.

В администрации заверили, что разработанная мера должна увеличить спрос за места размещения и повысить количество заявок, подаваемых на аукционы. «Рынок нестационарной торговли в уральской столице получит новый импульс для развития, а горожане — больше точек доступа к социально значимым товарам, включая печатную продукцию»,— заявили чиновники.

Отвечая на вопросы депутатов, господин Чаплыгин признал, что за время реализации реформы НТО в Екатеринбурге число киосков по продаже печатной продукции и социально значимых товаров сократилось со 110 до «буквально единиц». «Главной причиной этого, о чем и говорят предприниматели, является высокая точка входа. Ее именно мы и меняем»,— сказал директор департамента.

Депутат Владимир Крицкий («Единая Россия») подчеркнул, что власти за год «уничтожили все киоски по продаже печатной продукции». «Мы говорили, что надо аккуратнее к этому делу относиться. Можно было год назад эти изменения внести»,— отметил он.

По итогам обсуждения за изменения выступили 22 депутата, шесть — голосовать не стали.

В 2025 году у более 1,3 тыс. предпринимателей в Екатеринбурге истекли договоры на размещение НТО в городе. Большую часть мест, на которых располагались ларьки, исключили из схемы размещения киосков в связи с новыми требованиями законодательства и местных властей. В городе начался массовый снос НТО, который позже приостановил «до принятия адекватного решения» губернатор Денис Паслер. По его поручению в администрации Екатеринбурга была создана рабочая группа, в которую вошли профильные сотрудники мэрии, представители малого и среднего предпринимательства. Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что задачей властей является «снять градус напряжения» у предпринимателей, сформировав прозрачные и понятные для них требования по работе с киосками. Градоначальник заверил, что рабочая группа будет собираться в еженедельном режиме.

Василий Алексеев