В дагестанском Кизилюрте потушили пожар на газопроводе

Спасатели потушили пожар на газовой трубе в дагестанском Кизилюрте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Около 19:45 мск на магистральном газопроводе произошло три взрыва, после чего начался пожар. Факельное горение достигало 15 м в высоту. Пожар полностью ликвидировали в 22:40. В тушении участвовали 44 человека с применением 12 единиц техники.

По данным МЧС, причиной пожара стала разгерметизация трубы между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах. Жертв и пострадавших нет. Газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Махачкала».