Депутаты освободили хостелы Екатеринбурга от уплаты туристического налога

Дума Екатеринбурга одобрила поправки в решение об установлении в городе туристического налога, которые предусматривают освобождение от платы гостиниц «без звезд» с номерами четвертой и пятой категорий (рассчитаны на одновременное проживание нескольких человек в одной комнате) с начала 2026 года и до конца 2027-го. Председатель счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук заявил, что инициатива администрации направлена на установление «социальной справедливости».

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«Ставка турналога составляет 2%, но не менее 100 руб. Размещение в хостелах стоит в районе 1 тыс. руб., и 100 руб. — это 10%. То бишь люди платят больше, чем те, кто может себе позволить размещение в более дорогих объектах»,— пояснил он.

В поддержку поправок выступил депутат Константин Киселев («Яблоко»), напомнив, что высказывался против взимания платы с хостелов в ходе принятия решения о введении в городе турналога в ноябре 2024 года. «Если сейчас размещение в хостелах стоит 1 тыс. руб., то тогда оно было 700 руб. И тот налог, который мы вводили, был смертельный для них. Сколько времени потребовалось администрации для того, чтобы это понять? Простые расчеты, давайте внимательнее относиться к тому, что мы делаем, и не загонять малый бизнес в тупик. Сегодня он претерпевает такие проблемы, что не горюй»,— обратился он к чиновникам.

По итогам обсуждения изменения одобрили 24 депутата, четверо — голосовать не стали.

Как сообщили в мэрии, всего в Екатеринбурга работают 140 гостиниц, мини-отелей и 55 хостелов. «С каждым годом турпоток неуклонно растет. В прошлом году установлен очередной рекорд — уральскую столицу посетили 2,25 млн туристов, в сравнении с 2024 годом турпоток вырос на 22 %»,— добавили в мэрии. Из-за принятия льготы бюджет города по итогам 2026 года недополучит 9,3 млн руб.

Туристический налог ввели в Екатеринбурге в ноябре 2024 года. В начале марта 2026 года власти отчитались, что объем поступлений в местный бюджет от взимания платы составил 144 млн руб. за 2025 год.

Василий Алексеев