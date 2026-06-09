Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 20

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Позже он сообщил еще о двух сбитых дронах. Общее число БПЛА, сбитых с начала суток на подлете к городу, достигло 22.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал господин Собянин в «Максе».

В московских аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево действуют ограничения на работу — рейсы отправляют и принимают по согласованию с органами.

Новость обновлена в 21:08 мск. Добавлена информация о еще двух сбитых беспилотниках.