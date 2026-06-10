«Москвич» планирует выпускать гибриды с 2027 года

Автозавод «Москвич» намерен в 2027 году начать выпуск первого гибридного автомобиля под собственным брендом. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2026 рассказала гендиректор предприятия Елена Фролова. «Гибрид у "Москвича" точно появится», — заверила она, не раскрыв других деталей проекта.

Ценовой диапазон будущей модели госпожа Фролова не обозначила, уточнив лишь, что компания ориентируется на сегмент «масс-премиум», где присутствуют Haval и Geely. Гибрид будет дороже машины с обычным двигателем, признала она, но разница не станет запредельной: «У гибридов батарея гораздо меньшего размера, поэтому в конечном итоге там определенный баланс в стоимости все равно находится». На самый дешевый гибрид на российском рынке (сейчас Evolute i-Space, цена около 3,5 млн руб. без господдержки — “Ъ”) в компании не претендуют, уточнила она. Цены на электромобиль «Москвич 3е» начинаются от 4,16 млн руб. без господдержки.

Интерес к гибридам в России растет, подчеркнула Фролова, назвав их более универсальным решением, чем чистые электромобили. По данным «Автостата», за четыре месяца 2026 года продажи таких машин подскочили в 2,3 раза год к году, до 19,6 тыс. штук, а их доля впервые превысила 5%. При этом продажи самого «Москвича» в первом квартале сократились на 25,6%, до 2,7 тыс. машин, а модель «Москвич 3е» разошлась тиражом всего 33 экземпляра.

Собеседники «Ъ» полагают, что новинка может стать результатом сотрудничества с китайской SAIC, в портфеле которой уже есть несколько гибридных моделей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заряд чего-то среднего».