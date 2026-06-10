Заряд чего-то среднего

Автозавод «Москвич» может начать выпуск гибридных автомобилей. Судя по текущему развитию модельного ряда, новинка может оказаться результатом сотрудничества завода с китайским концерном SAIC. Продажи гибридов, которые считаются более универсальными, чем электромобили, продолжают демонстрировать устойчивый рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Москвич» рассчитывает запустить производство первого гибридного автомобиля собственного бренда в 2027 году, рассказала “Ъ” в ходе ПМЭФ-2026 гендиректор автозавода Елена Фролова. Других подробностей она не раскрыла, в том числе потенциальный сегмент, подчеркнув лишь, что «гибрид у "Москвича" точно появится».

Ценовое позиционирование новинки также не уточняется. Госпожа Фролова отметила, что в целом «Москвич» ориентирован на «масс-премиум»: в этом сегменте, например, представлены Haval и Geely. «Конечно, гибрид будет чуть дороже, чем обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Бесспорно, батарея стоит денег. Однако все равно эта стоимость не запредельная. У гибридов батарея гораздо меньшего размера, поэтому в конечном итоге там определенный баланс в стоимости все равно находится»,— поясняет она. На самый дешевый гибрид на российском рынке (сейчас Evolute i-Space, цена около 3,5 млн руб. без господдержки) в компании не претендуют, уточнила она. Цены на электромобиль «Москвич 3е» начинаются от 4,16 млн руб. без господдержки.

По словам Елены Фроловой, «Москвич» «глубоко исследовал тему развития электротранспорта» и в том числе отмечает рост интереса россиян к сегменту гибридов.

Гибриды, как и электромобили, добавляет топ-менеджер, комплексная история, которая определяется долговечностью и низкими затратами на содержание автомобиля. «Будем надеяться, что ЦБ снизит ключевую ставку, нашим потребителям будет легче приобретать автомобили, и тогда, конечно, у гибридов тоже будет больше шансов»,— добавляет она. При этом, отмечает топ-менеджер, гибридная форма более универсальная на сегодня, чем электромобили.

Сейчас модельный ряд бренда представлен автомобилями «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6» и «Москвич 8». По словам собеседников “Ъ”, это аналоги китайских машин JAC, первого технологического партнера. Также в линейке есть «Москвич М70» и «Москвич М90» — результат сотрудничества завода с китайской SAIC. Официально в компаниях партнерство не подтверждают.

По словам источника “Ъ”, отношения «Москвича» с JAC Motors непростые. Об этом косвенно говорит отказ от проекта кроссовера «Москвич 5», на базе которого рассматривалась возможность выпуска гибрида. Как отмечает один из собеседников “Ъ”, не исключено, что дальнейшее сотрудничество концернов по развитию модельного ряда будет приостановлено. В свою очередь, у SAIC есть несколько гибридных автомобилей: Roewe D7 и IM LS8, недавно представленный на автосалоне в Пекине, а также гибридные версии MG3, MG ZS и MG HS.

Тренд на включение в модельный ряд гибридов отмечается среди многих автопроизводителей, в том числе российских.

Так, о разработке гибридного Lada Azimut рассказал журналистам президент АвтоВАЗа Максим Соколов, не раскрыв сроков и подробностей. Бренд люксовых автомобилей Aurus на ПМЭФ представил гибридную версию обновленного Aurus Senat. Кроме того, исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев рассказал в беседе с “Ъ” о планах привезти в Россию в 2027 году гибридный HS6.

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Согласно «Автостату», продажи новых гибридов (параллельных и последовательных) по итогам четырех месяцев 2026 года демонстрируют значительный рост: в 2,3 раза год к году, до 19,6 тыс. штук. Доля таких машин в общем объеме продаж превысила 5%. «То есть каждый 20-й покупатель нового автомобиля останавливает свой выбор на подключаемом гибриде»,— отмечал гендиректор агентства Сергей Целиков. Лидеры сегмента — китайский бренд Voyah российской сборки, Evolute, Geely, GAC и Lixiang. Продажи всех моделей «Москвича», по данным «Автостата», по итогам первого квартала сократились на 25,6%, до 2,7 тыс. штук, в частности реализация «Москвича 3е» составила 33 штуки.

Наталия Мирошниченко