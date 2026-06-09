«Политический каламбур получается»

Никол Пашинян потребовал посадить в тюрьму тех, кто попался на взятках в предвыборный период. На этом фоне стало известно о возбуждении уголовного дела против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Действующий премьер-министр тем временем продолжает получать поздравления с победой на выборах. От этого шага на сегодня воздерживаются Россия и Китай. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что официальный Ереван пока воздержится от курса на эскалацию с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Никол Пашинян после внеочередных парламентских выборов объявил о «диверсификации внешней политики» страны на основе прагматизма. Армения не собирается отказываться от партнерства с Российской Федерацией и остается в ЕАЭС. Также есть четкое намерение подписать мирный договор с Азербайджаном и дать зеленый свет проекту Зангезурского коридора, который нынче принято называть «Мостом Трампа».

Как известно, буквально за несколько дней до выборов республику посетил госсекретарь США Марко Рубио и подписал соответствующий протокол о намерениях. К слову, против этой глобальной сделки активно возражает Иран. Однако, несмотря на это, и президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, и глава МИД Аббас Аракчи поздравили Пашиняна с победой. Последний даже написал пост на армянском языке, выразив надежду на дальнейшие дружеские отношения.

Между тем действующий премьер-министр Армении потребовал от силовиков не церемониться с теми, кто был пойман на получении или даче так называемых избирательных взяток. Практически одновременно с этим стало известно, что прокуратура возбудила уголовное дело против крупного бизнесмена, лидера оппозиционной и, как считается, пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом мера пресечения избрана достаточно мягкая — запрет покидать страну.

И еще одна поствыборная новость: в Ереване проходил армяно-польский бизнес-форум. По его итогам объявлено, что в конце июня в Польшу направятся 20 грузовиков с армянскими абрикосами. Судя по всему, это как раз те фрукты, что не смогли попасть в Россию в соответствии с решением Россельхознадзора. Между тем Пашиняна поздравили с победой практически все страны: США, государства Евросоюза и многие другие. Москва и Пекин пока что воздерживаются. Собственно, о том, куда в итоге пойдет Армения, наверное, говорить пока рано. Диверсификация и прагматизм не равно разрыву отношений с бывшей метрополией.

Тем не менее по факту большую дружбу Пашиняну предлагают в основном недружественные России страны, за исключением Ирана, конечно.

Вот такой политический каламбур получается. Также нужно отметить, что премьер-министр не собирается, по крайней мере, в ближайшее время проводить референдум о том, какой путь избрать: идти в ЕС или оставаться в Евразийском экономическом союзе, читай, с Россией. Сложно сказать, состоится ли он в принципе. Но так кажется, что торопиться с этим не станут.

Дмитрий Дризе