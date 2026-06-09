FT: FIFA может столкнуться с проблемой пустых трибун на ЧМ-2026

За несколько дней до старта чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде остаются нераспроданными почти 180 тыс. билетов, пишет Financial Times (FT). За последний месяц медианная цена билета упала на 20%.

По мнению FT, с учетом комиссии в размере 26% большинство продаж могут принести продавцам убытки. Опрошенные изданием эксперты не исключают, что пустые кресла на трибунах могут стать неприятным фактом для FIFA, рассчитывающей выручить от турнира более $3 млрд. Особенно плохо расходятся билеты на матчи с участием сборной Ирана — нераспроданными остались около 16 тыс. билетов, хотя цены на них стартуют всего от $138.

При этом билеты на матчи сборной Мексики, где будет проходить часть игр, продаются в четыре раза дороже номинала, а сборной Колумбии — в пять раз. Билеты на матчи сборной Шотландии, которая впервые с 1998 года попала на ЧМ, также пользуются высоким спросом.

Высокие цены и их не всегда понятная и прозрачная динамика уже вызвали критику со стороны болельщиков и властей. Генпрокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси начали расследование «неправдоподобно высоких» цен. Цена билета на финал, который пройдет в Нью-Джерси, стартует от $4185, а цены на премиальные места достигают $8680.

Обзор группы L на ЧМ-2026 читайте в материале «Что немцу хорошо».

Екатерина Наумова