В Краснодаре лидер группы «пробивщиков» осужден на восемь лет

Советский райсуд Краснодара приговорил Александра Зверева к восьми годам колонии строго режима за незаконную деятельность по «пробивке» персональных данных граждан, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Ранее подсудимый служил в правоохранительных органах. В качестве должностного лица он признан виновным в получении взятки, превышении полномочий и неправомерном доступе к информации о частной жизни.

Суд признал, что Александр Зверев и его сообщники действовали под видом детективного агентства в период с 2018 по 2021 год. Злоумышленники предлагали заказчикам информацию о поездках, покупке билетов, телефонных соединениях, сведения об имуществе граждан. Для получения информации использовались служебные базы данных МВД, ФСБ и операторов связи. Стоимость услуг варьировалась от 10 тыс. до 100 тыс. руб., для расчетов использовалась криптовалюта. Также группировка предлагала приобрести у них поддельные дипломы вузов, водительские права, удостоверения журналистов и ветеранов боевых действий.

Сообщники Александра Зверева были арестованы и осуждены в 2023 году. Лидер группы уехал в Индонезию и был экстрадирован в 2025 году. Суд постановил взыскать с него расходы на экстрадицию в сумме 2,2 млн руб.

Анна Перова, Краснодар