Главным воронежским прокурором может стать руководитель саратовского ведомства

Совет Федерации РФ (СФ) рассмотрит вопрос о назначении прокурором Воронежской области Сергея Филипенко, который сейчас занимает аналогичную должность в Саратовской области. Его должность предлагается передать прокурору Амурской области Роману Пантелееву. Об этом сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко

Фото: прокуратура Саратовской области Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко

Фото: прокуратура Саратовской области

Комитеты Совфеда проведут консультации по этим и другим кандидатурам на прокурорские посты 16 июня. После этого окончательное решение примет президент Владимир Путин.

Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (ныне — юридический университет). Служит в органах прокуратуры с 1997 года. Был старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области, старшим прокурором, начальником отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Костромской области, помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям, начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. С июля 2009 года занимал должность заместителя прокурора Свердловской области, в декабре 2011 года назначен начальником управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. В октябре 2016 года стал прокурором Саратовской области.

В мае пост главы воронежского надзора покинул Валерий Войнов, занимавший его с конца ноября 2025 года. Собеседники «Ъ» предполагали, что он перейдет на работу в администрацию президента РФ. До этого, с конца 2020 года, прокуратуру Воронежской области возглавлял впоследствии ушедший на пенсию Николай Саврун.

О том, чего Валерий Войнов ждал от работы в Воронежской области, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова