Депутатов расставили по местам

На переизбрание в новый созыв Госдумы по итогам завершившегося 31 мая предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» может претендовать 201 из 312 действующих депутатов-единороссов, подсчитал “Ъ”. Это те, кто выиграл праймериз по одномандатным округам либо занял проходные места в региональных списках. Окончательное решение по поводу выдвиженцев, учитывая надбавку в 25% для ветеранов СВО и активность политиков на местах, примет съезд партии 28 июня.

Победители праймериз «Единой России» уже определены, но окончательно их судьба прояснится только на июньском предвыборном съезде

201 действующий депутат Госдумы от «Единой России» (ЕР) вошел в число победителей внутрипартийных праймериз, подсчитал “Ъ”. Речь идет и о тех, кто выиграл в одномандатных округах, и о занявших потенциально проходные места в голосовании по партспискам. Из 1361 участника СВО, заявившегося на предварительное голосование всех уровней, победу одержали 480.

Главным маркером эффективности праймериз является масштаб вовлеченности граждан, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии 1 июня. Пока основные оппоненты принимают решения за закрытыми дверями — «что-то там ЦК придумал, и вот, получите»,— ЕР дает избирателям право определять выдвиженцев самим, подчеркнул он. В общей сложности на праймериз «со своей позицией определились» свыше 10 млн человек, сообщил политик: «Вот это нужно ценить — это кредит доверия, который получает наша партия».

В лидеры по абсолютному числу выборщиков, по данным “Ъ”, вышли Подмосковье (636 тыс.), Москва (395 тыс.) и Краснодарский край (368 тыс.).

Лучшими по относительной явке стали Тува (18,3% от общего числа избирателей), Ингушетия (16,9%) и Чечня (16,4%). Успехи подмосковных и столичных единороссов особо отметил председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов, поблагодарив губернаторов Андрея Воробьева и Сергея Собянина. Кроме того, «с особой теплотой» к партии относятся в новых регионах, указал господин Грызлов, добавив, что партийцам «крайне важно оправдать их доверие».

Окончательное решение о конфигурации списка и выдвиженцах по одномандатным округам примет съезд партии 28 июня. К этому моменту, как напомнил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, все беспартийные победители праймериз должны будут «определиться со своим политическим статусом». «Они обязаны стать либо сторонниками, либо членами партии до момента выдвижения на съезде»,— пояснил он.

Что же касается действующих депутатов Госдумы, претендующих на переизбрание в новый созыв, то успеха на праймериз добились практически все единороссы, занимающие в нижней палате руководящие посты.

Например, спикер Вячеслав Володин получил наибольшее число голосов и по региональному списку в Саратовской области, и по одному из одномандатных округов области. В том же регионе выдвигалась его заместитель Анна Кузнецова, занявшая второе место по партсписку.

В лидерах оказались и другие вице-спикеры от ЕР. Первыми и по списку, и по одномандатным округам стали в своих субъектах Петр Толстой (Москва) и Алексей Гордеев (Воронежская область). Ирина Яровая победила по одномандатному округу на Камчатке. Еще три зампреда Думы выдвигались только по спискам: первый вице-спикер Александр Жуков занял первое место в Новосибирской области, Шолбан Кара-оол — в Туве, а Виктория Абрамченко стала третьей в Ростовской области.

На выдвижение в следующий созыв могут рассчитывать и почти все председатели думских комитетов от ЕР, участвовавшие в праймериз (на них не заявились только главы комитетов по энергетике и по обороне Николай Шульгинов и Андрей Картаполов).

Пятеро из них победили по одномандатным округам. Председатель комитета по безопасности Василий Пискарев, который в 2021 году избрался по списку от Мордовии, выдвинулся по округу в Курской области и занял первое место. Глава комитета по контролю Олег Морозов выиграл в Нижнекамском округе (Татарстан), а руководитель комитета по культуре Ольга Казакова — в Ставропольском округе. Председатель комитета по ЖКХ Сергей Пахомов стал первым в Сергиево-Посадском округе Московской области, а глава комитета по физкультуре и спорту Олег Матыцин — в Унечском округе Брянской области.

Многие руководители комитетов заняли первые места по региональным спискам. В частности, Андрей Макаров (комитет по бюджету) получил лучший результат в Рязанской области, Павел Крашенинников (по госстроительству и законодательству) — в Свердловской, Сергей Боярский (по информационной политике) — в Санкт-Петербурге, Владимир Гутенев (по промышленности) — в Ростовской области, Евгений Москвичев (по транспорту) — в Волгоградской области. Дмитрий Кобылкин (по экологии) победил по списку в Ямало-Ненецком автономном округе, а Владимир Иванов (по делам национальностей) — в Ставропольском крае.

Глава комитета по просвещению Ирина Белых стала второй в списке по Москве, а председатель комитета по экономической политике Максим Топилин — четвертым в списке по Татарстану (это место тоже считается проходным).

Откровенно неудачно выступил только руководитель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Он участвовал в праймериз одновременно по краснодарскому списку, где остался 8-м, и по Юго-Западному округу того же региона, где и вовсе занял последнее, 14-е место.

Среди неудач других известных единороссов можно выделить 13-е место Владимира Бурматова по списку в Челябинской области, поражение генерала Андрея Гурулева в Забайкальском округе и проигрыш в Невинномысском округе (Ставропольский край) Ольги Тимофеевой, которая ранее возглавляла комитет по развитию гражданского общества. Наконец, председатель мандатной комиссии Отари Аршба стал лишь 11-м в списке по Московской области, однако при некоторых условиях и это место может оказаться проходным.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова; корсеть “Ъ”