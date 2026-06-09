Путин встретился с главой Минобрнауки Фальковым в Кремле

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Минобрнауки Валерием Фальковым в Кремле. Они обсудили развитие исследовательской инфраструктуры, а особое внимание уделили реализации проекта СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) в наукограде Кольцово под Новосибирском, указано на сайте Кремля.

Господин Путин заявил, что проект российского синхротрона СКИФ опережает аналогичные наработки Франции, Швейцарии, Англии и Италии. По словам господина Фалькова, уникальность СКИФа заключается в том, что он относится к самому последнему поколению — «четыре плюс». Его главная характеристика — сверхмалый диаметр свечения, что создает преимущество перед подобными установками в других странах.

«В этом смысле у нас самый качественный, да?» — поинтересовался президент. Министр в ответ заметил, что если сравнивать по мощности так называемые трехгэвные установки, то СКИФ сейчас самый современный и самый передовой. Отдельно господин Фальков рассказал о сроках создания проекта.

«Мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Вы видите сроки создания. Мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты»,— уточнил Валерий Фальков. Сроки создания установок подобного рода примерно одинаковы, отреагировал Владимир Путин.

В конце прошлого года президента России пригласили на церемонию запуска Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). С таким предложением во время прямой линии в декабре выступил журналист из Новосибирска. Владимир Путин заявил, что постарается приехать на мероприятие.