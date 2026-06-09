Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 9%

В январе–апреле 2026 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 477,9 млрд руб. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из отчетности Челябинскстата.

Несколько увеличился и объем платных услуг населению. За первые четыре месяца этого года показатель достиг 132 млрд руб., что превышает величину января–апреля 2025-го на 2,1%. Одновременно с этим индекс потребительских цен вырос на 4,9%, а индекс промышленного производства упал на 7,3%.

Виталина Ярховска