Индекс промпроизводства в Челябинской области упал на 7,3%

В январе–апреле 2026 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 92,7% к аналогичному периоду прошлого года. Данные опубликовал Челябинскстат.

По видам экономической деятельности выросло производство в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 7,7%, а также в добыче полезных ископаемых — на 4%. В обрабатывающих производствах индекс сократился на 8,8%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром — на 6,6%.

Виталина Ярховска