9 июня 2026 года состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС». В ходе голосования акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год. Также приняты решения о распределении прибыли (убытков) и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Размер дивидендов по обыкновенным акциям АО «РЭС» по результатам 2025 года составляет 13,8293 руб. на одну обыкновенную акцию. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «РЭС» по результатам 2025 года, – 23 июня 2026 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Избран новый состав Совета директоров АО «РЭС» (должности указаны на момент выдвижения):

Ляпунов Евгений Викторович – заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»;

– заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»; Дьячков Антон Геннадьевич – Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»;

– Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»; Корнеев Александр Юрьевич – начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;

– начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»; Тихонова Мария Геннадьевна – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;

– заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»; Устюгов Дмитрий Владимирович – Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»;

– Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»; Шагина Ирина Александровна – Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;

– Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»; Шароватов Дмитрий Вячеславович – Генеральный директор АО «РЭС».

Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):

Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

– Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»; Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

– Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»; Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО

Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Пятакова Ольга Геннадьевна – Главный эксперт отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

– Главный эксперт отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»; Ильченко Татьяна Юрьевна – Главный эксперт отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Аудиторской организацией Общества назначено АО «Технологии Доверия - Аудит».

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAX (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»