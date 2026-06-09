На продажу выставили принадлежавший Михаилу Юревичу отель Radisson Blu

Начался аукцион по продаже национализированного ООО «ОтельСтрой», которое является оператором отеля Radisson Blu и принадлежало экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Начальная цена составляет 994,2 млн руб., указано на сайте «ГИС Торги».

Аукцион объявлен 9 июня, прием заявок продлится до 16 июня. Итоги подведут 18 июня. Шаг торгов установлен в размере 1%, задаток — 20%, или 198,8 млн руб. В объекты продажи входят само здание площадью 19,4 тыс. кв. м и земельные участки общей площадью 11,5 тыс. кв. м.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Центральный районный суд Челябинска изъял АО «Макфа», ООО «Родник», ООО «ОтельСтрой», ООО «Универсальный магазин „Школьник“» и другие связанные компании у Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и обратил в доход государства в мае 2024 года. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб.

В середине мая этого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования национализированного ООО «ОтельСтрой» к кипрской компании Rantip Invest Limited. Заем, который выдала аффилированная с экс-губернатором Михаилом Юревичем организация, признали вкладом в имущество «ОтельСтроя».

Виталина Ярховска