Второй бывший актив Михаила Юревича выиграл суд у кипрской компании

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования национализированного ООО «ОтельСтрой» к кипрской компании Rantip Invest Limited. Заем, который выдала аффилированная с экс-губернатором Михаилом Юревичем организация, признали вкладом в имущество «ОтельСтроя». Информация отображена в картотеке арбитражных дел.

Компания подавала иск к кипрской организации и отцу Михаила Юревича Валерию Юревичу. Национализированное предприятие хотело признать заем, выданный в 2011 году, вкладом в имущество. По подобному иску адвокат экс-губернатора Игорь Трунов отмечал, что заявление было подано для уклонения от возврата денег вместе с процентами. В итоге суд удовлетворил требования и ООО «Универсальный магазин „Школьник“», и ООО «ОтельСтрой». Вскоре рассмотрят аналогичное дело, где истцом является ООО «Родник».

Виталина Ярховска