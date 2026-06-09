Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

На сайте Sotheby’s вышла интересная подборка коллекционных колье Van Cleef & Arpels. И надо сказать, если бы речь шла о большинстве ювелирных домов, то список действительно культовых украшений закончился бы буквально на второй позиции. Но Van Cleef & Arpels — редкое исключение.

Конечно, первым большинство вспомнит легендарное Zip Necklace. Украшение, вдохновленное обычной застежкой-молнией, появилось благодаря идее герцогини Виндзорской и в итоге стало одним из самых узнаваемых и самых сложных в техническом исполнении украшений XX века. Именно Zip давно превратился в символ коллекционного Van Cleef & Arpels.

Но история блистательных колье дома вовсе не заканчивается на одном только Zip. Например, одним из самых дорогих колье Van Cleef & Arpels, когда-либо проданных на аукционе, остается бриллиантовое Tie Necklace 1929 года. В 2024 году оно ушло с молотка за $3,6 млн. Украшение напоминает свободно завязанный галстук или шарф и считается одним из самых эффектных ювелирных объектов эпохи ар-деко.

Еще один выдающийся пример — колье с резным колумбийским изумрудом, рубинами, бриллиантами и ониксом, проданное более чем за $2,1 млн. Подобные вещи особенно важны для коллекционеров, поскольку показывают другую сторону Van Cleef & Arpels — дома, который всегда виртуозно работал с цветными драгоценными камнями.

Отдельное место занимают трансформируемые колье. Возможность разобрать украшение на несколько самостоятельных объектов — броши, подвески или отдельные элементы — давно стала одной из визитных карточек высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels. Именно за такие сложные конструкции коллекционеры охотятся особенно активно. И, конечно, невозможно говорить о коллекционных украшениях дома без технологии Mystery Set. Таких колье за годы было создано немало.

Анна Минакова