Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @i_am_katebell Фото: @i_am_katebell

Модные бренды выбирают публику постарше. Недавно на Australian Fashion Week случился казус, который стал мемом в соцсетях. На утренней презентации бренда курортной одежды COMMAS на пляже Тамарама в Сиднее мужчина с седыми волосами спустился по ступенькам впереди первых моделей. Помахав толпе, он прошел часть обустроенного на пляже подиума и принялся разминаться перед утренним плаванием. Его непринужденность была настолько очаровательна, что кто-то даже принял это за часть перформанса. Сам мужчина позже признался, что счел происходящее репетицией.

Все так гармонично выглядело неспроста. Аналитики модного рынка говорят, что людей с серебряными волосами (silver-haired) на подиумах стало больше. Хотя разнообразие по другим параметрам, например по размеру, становится меньше, число возрастных моделей растет. И на Australian Fashion Week это было особенно заметно, потому что к участию в показах вернулось сразу несколько местных звезд, за плечами которых уже многолетняя карьера в моде. Одна из них — 35-летняя Шанина Шейк. Она рассказала журналистам, что индустрия стала более открытой и уважительной к женщинам разного возраста, а атмосфера за кулисами изменилась в лучшую сторону.

Модель Кейт Белл, которой за 50, говорит, что сейчас работает больше, чем когда-либо, хотя раньше считалось, что после 25 лет карьера модели заканчивается. Этот сдвиг заметен и на мировых подиумах. В показах участвуют модели среднего и старшего возраста, а также возрастные знаменитости в первых рядах. И это только начало. Для дизайнеров такая тенденция выгодна. Разнообразный возрастной кастинг лучше отражает реальную аудиторию брендов и помогает выстраивать долгосрочные отношения. Да и публика с серебром на висках куда более платежеспособна, чем юные поклонники фэшн-среды.

Яна Лубнина