«Именно Лиланд придумал делать авто комфортными и безопасными»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский инженер и изобретатель Генри Лиланд

Фото: AP Американский инженер и изобретатель Генри Лиланд

Фото: AP

Антуан Ломе де Ламот Кадийяк, сын респектабельного адвоката, в 25 лет бежал в неизведанный Новый Свет, дрался с ирокезами, правил французской Луизианой и в 1701 году основал факторию Детройт. Генри Лиланд, американский инженер, два века спустя учредил в разросшейся фактории автоконцерн и увековечил в названии отца города.

Лиланд был человек скромный и свое имя фирме давать постеснялся, а зря. Ведь именно он первым придумал стандарт автомобильных деталей. Чтобы объяснить миру, как это работает, он разобрал три «кадиллака», свалил детали в кучу и вновь собрал из них три машины. Он создал первый закрытый автомобиль, чтобы водители не мокли в дождь. Он внедрил электрический стартер вместо неудобной заводной ручки после того, как один из его друзей пострадал от удара ручкой по голове. Он сбалансировал коленвал ради тишины в салоне. Словом, именно он, Лиланд, придумал делать авто комфортными и безопасными. А ведь это и есть роскошь.

Павел Шинский