Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яна Овчинникова / Театр имени Евгения Вахтангова Фото: Яна Овчинникова / Театр имени Евгения Вахтангова

Теперь театры не приберегают на осень премьеры. Сезон нередко продлевается до конца июля или на все лето. Да и мы не дворяне — по усадьбам и дачам на лето не разъезжаемся. Поэтому «мертвым сезоном» для театров наше самое короткое время года в современной практике не считается. Это в отличие от новых телевизионных программ и сериальных релизов.

Так вот, очередная премьера состоялась в театре имени Евгения Вахтангова. Давали спектакль «Блеск и пепел», поставленный по пьесе Сергея Плотова. В его творческой биографии есть также работа над сериалами, которые я, правда, не смотрел. Например, «Моя прекрасная няня» и «Солдаты». Пошутить в тексте удалось неоднократно, в том числе и над собой: «Доктор занимается своим делом, в отличие от нас, пишущих какие-то пьесы».

Поставил спектакль главный режиссер театра Анатолий Шульев, кстати, выпускник мастерской Римаса Туминаса. Он же и стал автором идеи. Случай в книжном магазине, как рассказывал Шульев, заставил его сначала прочитать биографию французского мастера Луи-Франсуа Картье, а уже истории отечественных ювелирных мастеров, в первую очередь даже не Фаберже, а Павла Овчинникова, вдохновили на идею спектакля.

Спектакль делится на две неравные части, указанные в названии. Также прямо устроена и сценография Максима Обрезкова. Первое действие — «Блеск». Блестки летают по сцене, огромные движущиеся колонны — будто позолоченные фолианты книг, искрометный бурлеск с танцами и вокалом, разумеется, на французском. Второе действие — «Пепел», время между революциями. Серая, мрачная картина. И сквозной «Черный квадрат» а-ля Казимир Малевич, символизирующий, по словам главного героя, мир, в котором не осталось ничего, кроме золота.

История семьи фабриканта, золотых дел мастера Павла Кутейникова. В главных ролях народные артисты: вновь вернувшийся в этот театр Виктор Сухоруков и прима этой сцены с полувековым стажем — Ирина Купченко. Споры родителей с сыновьями не о политике, а о красоте — драгоценностях, которые переживут века или пламя мирового пожара. Драма расколовшегося Серебряного века. Счастье творчества, подлость и предательство.

Дмитрий Буткевич